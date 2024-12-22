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Одна з багатьох майбутніх українських перемог: Каспаров привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Станіслав Лисак — 22 грудня 2024, 04:05
Одна з багатьох майбутніх українських перемог: Каспаров привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Getty Images

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), наголосивши, що вона є однією з багатьох, які очікують Україну в майбутньому.

Відповідний пост він опублікував у соцмережі Twitter.

"Вітаю! Одна з багатьох майбутніх українських перемог", – написав Каспров.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця роздільним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.

Гаррі Каспаров після завершення професійної кар'єри став політичним активістом, який критикує вторгнення Росії в Україну та лідера Російської Федерації Володимира Путіна зокрема.

Нещодавно він заявив, що готовий взяти участь у подкасті коментатора UFC Джо Рогана, який послав Володимира Зеленського, висловлюючись на тему дозволу на ракетні удари вглиб території РФ.

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