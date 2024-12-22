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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Кличко: Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Усик

Олександр Булава — 22 грудня 2024, 02:47
Кличко: Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Усик
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відреагував на перемогу володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це боксер розповів у коментарі LuckyPunch.

"Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Олександр Усик. Ще раз прапор України був піднятий.

Олександр зробив ще раз історію, як ніхто інший в боксі. Це перемога для всієї країни", – розповів Кличко.

Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Володимир Кличко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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