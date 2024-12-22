Кличко: Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Усик

48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відреагував на перемогу володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це боксер розповів у коментарі LuckyPunch.

"Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Олександр Усик. Ще раз прапор України був піднятий.

Олександр зробив ще раз історію, як ніхто інший в боксі. Це перемога для всієї країни", – розповів Кличко.