Кличко: Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Усик
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season
48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відреагував на перемогу володаря поясів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це боксер розповів у коментарі LuckyPunch.
"Ми щасливі, що маємо такого чемпіона, як Олександр Усик. Ще раз прапор України був піднятий.
Олександр зробив ще раз історію, як ніхто інший в боксі. Це перемога для всієї країни", – розповів Кличко.
Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.
Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.