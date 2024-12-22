Чудова робота, чоловіче: Холіфілд звернувся до Усика після перемоги українця над Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд звернувся до чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) після його другої поспіль перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), наголосивши, що український боксер провів чудову роботу.

Своє звернення легенда боксу оприлюднив у shorts на своєму каналі в YouTube.

"Усик, ти зробив це знову! Ти покорив крузервейт, хевівейт, побив двічі гіганта. Чудова робота, чоловіче", – сказав Холіфілд.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.