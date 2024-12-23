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Хижняк розповів, коли перейде у професійний бокс

Станіслав Лисак — 23 грудня 2024, 23:05
Хижняк розповів, коли перейде у професійний бокс
Getty Images

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк заявив, що має підготуватися до переходу в професійний бокс.

Слова боксера передає Суспільне Спорт.

"Професійну кар'єру я не відкладаю, це цінно і цікаво для мене. Але потрібно трошки часу, щоб освоїти цей напрямок. На 2025 рік не планую, бо події, що відбуватимуться у моєму житті, невіддільні від моєї професійної кар'єри.
Я повернувся до тренувань, але потрібно буде виділити час для відновлення. Це підготовка до того, щоб я робив бокс для моєї країни та всього світу. Після нового року працюватиму в цьому напрямку", – додав він.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Олександр Усик сплатив Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді. Українець переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Після Олімпійських ігор полтавець розповів, що певну частину призових за золото Олімпіади передав на потреби військових.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

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