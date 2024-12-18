Гірн змінив думку щодо фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа та ще низки відомих боксерів, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зможе по очках перемогти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Matchroom Boxing.

"Всі забули, наскільки близьким був близьким перший бій. Я очікую схожого поєдинку в суботу. Я обираю Тайсона Ф'юрі з багатьох причин. Я направляю свою внутрішню карму на нього, тому що очевидно, що може статися далі, а також тому, що ми з ним британці. У мене є передчуття. Я бачив, що вчораТайсон виглядав дуже розслабленим. Цього разу Усик говорить дуже зухвало, зовсім по-іншому. Я не знаю, добре це чи погано, але я ставлю на Тайсона Ф'юрі. Я ставлю на перемогу Тайсона Ф'юрі за очками", – сказав Гірн.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.