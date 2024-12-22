Шорти до вух і борода як у волоцюги: на що пішов Тайсон Ф'юрі заради "перемоги" над Усиком

"На війні усі засоби хороші". Схоже, саме так вважав Тайсон Ф'юрі, готуючись до поєдинку з Олександром Усиком. Британський боксер зробив усе можливе, щоб здолати українського чемпіона, але, як бачимо, не вийшло.

Вже після бою приходить розуміння усієї трагікомедійності ситуації, адже "Циганський король" був одержимий потенційним тріумфом над нашим спортсменом і зробив буквально ВСЕ для тріумфу, але не зовсім.

Усик знову розібрав свого опонента, звернувши увагу на всі його недоліки та майже нівелювавши всі переваги. Про геніальність та долю українця ми вже написали, але тепер слід "поговорити" про самого Ф'юрі. На що пішов британець і чому він не вірить у те, що сталося? Давайте розбиратися.

Набрав 10 кг, щоб бити потужно, але десь прорахувався

Тайсон Ф'юрі шокував свій, показавши на вагах 127 кілограмів! На вигляд, наче, нічого не змінилося, проте вже на ринзі ми побачили величезну "тушку", яка вражала своїми габаритами.

Очевидно, що британець вирішив задавити Усика своєю вагою і додати собі ударної потужності. На папері це все виглядало доволі розумно, проте і наш козак зумів це все прочитати, скинувши декілька кілограмів задля мобільності.

У підсумку, ми побачили величезного Тайсона, який спітнів вже за хвилину поєдинку, а під 8-9 раунд він відверто втратив сили, бережучи енергію на сильний удар по Олександр. Як ми бачимо – не вийшло.

Шорти по вуха – не гарантія успіху

За лічені хвилини до виходу на ринг Ф'юрі просто розірвав соціальні мережі. Користувачі, побачивши наскільки високо натягнуті шорти у британця, не змогли стримати сміху, наробивши багато мемів.

Tyson Fury’s shorts tonight were unacceptable pic.twitter.com/WU8YSSoM0V — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) December 22, 2024

Британець завжди славився тим, як він носить боксерський атрибут, проте цього разу це було вже занадто. Цілком зрозуміло, що Тайсон хотів забезпечити себе впевненістю та безпекою, але точні удари Усика летіли прямо у "груди" зіркового опонента.

Окрім тактичної складової була також і естетична. "Циганський король" трохи комплексує через свій нинішній зовнішній вигляд, тому шорти є прекрасним поводом прикрити недосконалості своєї фігури. Не засуджуємо, але меми переглядаємо.

Борода для "м'якості" ударів Усика

На пресконференції Ф'юрі здивував світ довжелезною бородою, яка стала приводом багатьох скандалів. Команда Усика попросила, щоб опонент поголився, проте на захист британця стали організатори, дозволивши йому залишити неохайну подушку на обличчі.

Знову українець зіштовхнувся із труднощами. Борода може пом'якшити удари, але може зовсім врятувати власника від самого кулака, що летить у щелепу.

Maybe that's why he grew the beard 😅🎅



Tyson Fury walked out to All I Want For Christmas Is You dressed as Santa. 👏 pic.twitter.com/7pplz51Vrd — BBC Sport (@BBCSport) December 21, 2024

Так, Тайсон протримався всі 12 раундів і не впав у нокдаун. Лайфхак трохи зіграв свою роль, проте не зробив того, чого прагнув сам британець – пояси лишилися в Україні.

"Брудний бокс", якого було дуже багато

Ні для кого не секрет, що Тайсон Ф'юрі піде на все заради перемоги. Брудні прийоми у його арсеналі є втіленням ірландської школи боксу, де часто спортсмени нехтували звичними правилами, завдаючи ударів туди і як вони саме хочуть.

У першому поєдинку Усик отримав декілька "пострілів" у потилицю, проте мужньо це витерпів, а суддя лише одного разу зробив зауваження британцю. Цього разу українцю довелося рятуватися.

Стабільно у кожному раунді Олександр отримував якийсь заборонений прийом від суперника. То були і удари в потилицю, намагання нокаутувати українця плечем, "брудний бокс" іншими словами. Добре, що щелепа та інші частини тіла в нашого спортсмена мають титанічну витримку, особливо після десятки таких "прийомів".

Звісно, можна було у цей рейтинг вписати і особисту прихильність від Туркі Аль-Шейха, який усім серцем і душею "топив" за британця, мріючи про трилогію і ще більшу кількість грошей у Саудівській Аравії. На щастя, це не мало впливу на результат, а Ф'юрі лишився і без того ні з чим.

Сподіваємося, що британець зробить висновки з цього бою і зможе не зламатися ментально. Бажаємо йому тільки найкращого у майбутньому!