Оласкуага в драматичному бою захистив титул WBO

Американський боксер Ентоні Оласкуага (13-1, 9 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі (до 50,8 кг), здолавши колумбійця Юберджена Мартінеса (7-1, 7 КО).

Поєдинок відбувся у Карсоні (Каліфорнія, США) в андеркарді бою Дієго Пачеко – Даріус Фулгум.

Бій пройшов у високому темпі. Оласкуага робив ставку на потужні та точні удари, тоді як Мартінес відповідав серіями й намагався нав'язати чемпіону конкурентний бокс.

Розв'язка настала в останньому раунді. За кілька секунд до фінального гонгу Оласкуага влучив правою рукою та відправив колумбійця на канвас. Мартінес зумів підвестися, але цей епізод став вирішальним у визначенні переможця.

LAST SECOND KNOCKDOWN 💥 Anthony Olascuaga finished strong to retain his WBO flyweight title 👑 #PachecoFulghum | live on DAZN & TNT 📺 https://t.co/EBg6YXUd4z — Ring Magazine (@ringmagazine) November 15, 2026

Судді одноголосно віддали перемогу американцю з рахунками 115:112, 115:112 та 114:113.

Таким чином, 27-річний Оласкуага здобув шосту поспіль перемогу в чемпіонських боях та успішно захистив пояс WBO.

35-річний Мартінес, який є срібним призером Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, зазнав першої поразки на професійному рингу. До цього він мав сім перемог у семи поєдинках.

Напередодні повідомлялося, що український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) проведе наступний поєдинок проти американця Чарльза Мартіна (30-5-1, 27 КО).