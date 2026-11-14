Англійського боксера-підлітка не допустили до чемпіонату світу через помилку з визначенням статі

Боксера-підлітка з Англії Джорджа Френсіса не допустили до чемпіонату світу U-19, бо Федерація боксу Англії (England Boxing) забула організувати тест на визначення статі спортсмена перед змаганнями.

Про це повідомляє BBС.

Френсіс мав змагатися на світовій першості серед юнаків у ваговій категорії до 60 кг, який тривав з 16 по 27 жовтня 2026 року у чорногорському Будві.

Утім, за кілька годин до жеребкування боксера проінформували, що він не має права брати участі у турнірі, оскільки комісією не було встановлено його чоловічу стать.

Зазначається, що цей інцидент стався внаслідок адміністративної помилки з боку керівного органу боксу в Англії – England Boxing.

"Мене завели в кімнату і сказали, що я не можу займатися боксом, бо, по суті, вони не знали, чи я хлопець, чи дівчина.

Пояснили це тим, що не змогли вчасно взяти у мене зразок крові. Усі інші змогли здати зразки крові, а про мене просто забули.

Якимось чином мене не було в системі. Судячи з усього, у Будві не було кваліфікованих лікарів, які могли б це зробити. Це божевілля", – заявив Френсіс.

За словами юного боксера, він залишився у відчаї внаслідок свого відсторонення.

"Це була найгірша новина, яку я коли-небудь отримував у своєму житті. Чесно кажучи, я б нікому такого не побажав. Я був просто розбитий. Вони говорили зі мною, а я навіть не міг нормально чути. Я був у відчаї. Я не міг нормально говорити. Я буквально нічого не відчував. Там залишилася порожнеча" – розповів Френсіс.

Зауважимо, що 18-річний Френсіс протягом своєї кар'єри раніше ставав бронзовим призером європейської першості серед школярів, а також 7 разів тріумфував на чемпіонатах у своїй країні.

У зв'язку з цією помилкою англієць втратив шанс потрапити на цьогорічні Юнацькі Олімпійські ігри.

"Я навіть не можу описати словами, наскільки це безглуздо. Мені здається, що для мене як для аматора більше нічого не залишилося".

Утім, він висловив сподівання, що його випадок стане прецедентом на майбутнє, і більше ніхто не буду припускатися цієї помилки.

"Мені виповнилося 18 років за чотири дні до вильоту, тож, мабуть, вони встигли перевірити свою систему занадто пізно, щоб провести моє тестування. Надалі хтось повинен стежити за тим, щоб такого більше не траплялося, бо я не хочу, щоб подібні помилки повторилися з кимось іншим".

Федерація зв'язалася з батьком Френсіса, проте, за словами боксера, особисто йому представники England Boxing досі не телефонували.

Нагадаємо, що минулого року World Boxing зобов'язала усіх спортсменів віком старше 18 років проходити обов'язкове гендерне тестування. Організації зважилась на такий крок після скандалу з алжирською боксеркою Імане Хеліф, який трапився на Олімпійських іграх 2024 року.