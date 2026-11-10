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Помер дворазовий призер юніорського чемпіонату світу з боксу Ісматов

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 13:13
Олександр Ісматов
Олександр Ісматов
Федерація боксу України

У віці 40 років помер учасник війни з Росією та дворазовий призер юніорських чемпіонатів світу з боксу Олександр Ісматов.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

"Він присвятив частину свого життя спорту, а згодом став на захист України. Його ім'я назавжди залишиться в пам'яті боксерської спільноти та всіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив Іван Редкач, Ісматова списали з лав ЗСУ через поранення і смерть наступила вдома.

Ісматов був вихованцем харківського клубу Локомотив й двічі ставав призером юніорських чемпіонатів світу: у 2001 та 2002 роках спортсмен здобував бронзові нагороди.

Раніше повідомлялось, що на війні з Росією загинув колишній український боксер та інтернаціональний чемпіон IBO.

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