Помер дворазовий призер юніорського чемпіонату світу з боксу Ісматов
Олександр Ісматов
Федерація боксу України
У віці 40 років помер учасник війни з Росією та дворазовий призер юніорських чемпіонатів світу з боксу Олександр Ісматов.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
"Він присвятив частину свого життя спорту, а згодом став на захист України. Його ім'я назавжди залишиться в пам'яті боксерської спільноти та всіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.
Як повідомив Іван Редкач, Ісматова списали з лав ЗСУ через поранення і смерть наступила вдома.
Ісматов був вихованцем харківського клубу Локомотив й двічі ставав призером юніорських чемпіонатів світу: у 2001 та 2002 роках спортсмен здобував бронзові нагороди.
Раніше повідомлялось, що на війні з Росією загинув колишній український боксер та інтернаціональний чемпіон IBO.