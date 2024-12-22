З перемогою, чемпіоне! Реакція соцмереж на тріумф Усика у поєдинку з Ф'юрі

На стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.

Українець здобув впевнену перемогу над британським боксером одноголосним рішенням суддів.

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Ця подія стала знаковою не тільки для вітчизняного, але й для світового спорту. Багато наших та іноземних зірок відреагували на тріумф Олександра. Наша редакція вирішила зібрати найкращі реакції спортсменів на перемогу Усика над Ф'юрі.

Першими, звісно ж, привітали нашого козака українські футбольні клуби. Полісся, за яке вболіває Олександр, Динамо та Шахтар залишили у соцмережах теплі пости для чемпіона.

Чимало футболістів спостерігало за перемогою співвітчизника. Серед них був і легенда Мілана та збірної України Андрій Шевченко.

Також приєдналися до привітань легкоатлетка Ярослава Магучіх, фехтувальниця Ольга Харлан і тенісистка Еліна Світоліна.

Не залишив черговий успіх Усика і колишній його опонент Ентоні Джошуа, який просто опублікував український прапор.

Зазначимо, що гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.