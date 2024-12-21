Йому це не допоможе: Усик прокоментував "бородатий скандал" із Ф'юрі

Володар титулів WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) прокоментував рішення WBC дозволити колишньому чемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі залишити бороду на майбутній поєдинок, хоча команда українського боксера вимагала її збрити.

Свою думку Усик висловив у коментарі IFL TV.

"У мене все гаразд. Особисто для мене це не має жодного значення. Для мене не має. Послухайте, це не допоможе Тайсону Ф'юрі.



Що було у мене в голові під час зриву Тайсона на дуелі поглядів? Лише тиша. Тиша. І ще музика.



Буде чудовий бій, наприкінці якого ринг-анонсер скаже "зберіг титули чемпіона світу боєць з України Олександр Усик", – підкреслив український чемпіон.