Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Йому це не допоможе: Усик прокоментував "бородатий скандал" із Ф'юрі

Олексій Мурзак — 21 грудня 2024, 16:30
Йому це не допоможе: Усик прокоментував бородатий скандал із Ф'юрі
Олександр Усик
Riyadh Season

Володар титулів WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) прокоментував рішення WBC дозволити колишньому чемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі залишити бороду на майбутній поєдинок, хоча команда українського боксера вимагала її збрити.

Свою думку Усик висловив у коментарі IFL TV.

"У мене все гаразд. Особисто для мене це не має жодного значення. Для мене не має. Послухайте, це не допоможе Тайсону Ф'юрі.

Що було у мене в голові під час зриву Тайсона на дуелі поглядів? Лише тиша. Тиша. І ще музика.

Буде чудовий бій, наприкінці якого ринг-анонсер скаже "зберіг титули чемпіона світу боєць з України Олександр Усик", – підкреслив український чемпіон.

Нагадаємо, що вже цієї ночі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

На нашому сайті можна ознайомитися з онлайн-марафоном, який допоможе підготуватися до титульного поєдинку.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Зірка Реала підтримав Усика напередодні реваншу проти Ф'юрі
Третій бій Усика та Фьюрі: реальність чи фантастика?
Хай все вийде. До перемоги: Хижняк підтримав Усика перед реваншем з Ф’юрі
Визначився третій суддя реваншу Усик – Ф'юрі
З такою енергією Усик "переїде" Ф’юрі: Кличко спрогнозував підсумок бою-реваншу

Останні новини