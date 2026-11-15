Фулгум несподівано переміг Пачеко у фінальному елімінаторі за титул WBA

Американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (26-1, 19 КО) зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись Даріусу Фулгаму (16-1-1, 13 КО) у головному поєдинку вечора боксу у Карсоні (Каліфорнія, США)

Фулгам продемонстрував ефективну роботу на ближній дистанції, не дозволивши вищому за себе Пачеко використовувати перевагу в габаритах і працювати на зручній відстані.

Переломним моментом поєдинку міг стати дев'ятий раунд, у якому рефері зняв із Фулгума одне очко за удари по потилиці. Попри це, Даріус зумів втримати перевагу та впевнено провів заключні раунди.

За підсумками 12 раундів судді віддали йому перемогу з рахунками 115:112, 115:112 та 114:113. Завдяки цьому тріумфу Фулгум завоював пояси WBC Silver і WBO International, а також виграв фінальний елімінатор за титул WBA.

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Зазначимо, що у своєму попередньому поєдинку, що відбувся в липні, Пачеко здобув переконливу дострокову перемогу над Імманувелем Алімом.

До цього у грудні 2025-го Дієго у драматичному поєдинку за пояси WBC Silver та WBO International переміг Кевіна Саджо.

Нагадаємо, в андеркарді цього бою американець Ентоні Оласкуага (13-1, 9 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі (до 50,8 кг), здолавши колумбійця Юберджена Мартінеса (7-1, 7 КО).