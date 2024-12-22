Клімас: Що це треба зробити Усику, щоб довести, що він найкращий?
Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявив, що вважає українця найкращим боксером хевівейту, оскільки той переміг багатьох зіркових опонентів.
Про це Клімас заявив на прессконференції після бою.
"У кожному поєдинку, який проводив Олександр, Френк Воррен робив підставу своїм бійцям. Дюбуа, перший бій з Фʼюрі, другий бій. У своїх коментарях він завжди скаржиться і намагається просувати своїх бійців вперед.
У мене є питання, у мене є питання до вас, хлопці, до ЗМІ, до світу. Що ще потрібно зробити Олександру, щоб довести, що він найкращий? Чи потрібно йому ще щось довести? Я не чую відповідей", – сказав Клімас.
Усик здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.
Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.
Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.