Клімас: Що це треба зробити Усику, щоб довести, що він найкращий?

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявив, що вважає українця найкращим боксером хевівейту, оскільки той переміг багатьох зіркових опонентів.

Про це Клімас заявив на прессконференції після бою.

"У кожному поєдинку, який проводив Олександр, Френк Воррен робив підставу своїм бійцям. Дюбуа, перший бій з Фʼюрі, другий бій. У своїх коментарях він завжди скаржиться і намагається просувати своїх бійців вперед.

У мене є питання, у мене є питання до вас, хлопці, до ЗМІ, до світу. Що ще потрібно зробити Олександру, щоб довести, що він найкращий? Чи потрібно йому ще щось довести? Я не чую відповідей", – сказав Клімас.