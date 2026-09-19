Яка ганьба: менеджер Жанібека – про відмову Шіраза від титулу

Менеджер ексчемпіона світу Жанібека Алімханули Егіс Клімас відреагував на рішення Хамзи Шіраза (24-0-1, 19 KO) звільнити титул WBO та відмовитися від бою з його клієнтом.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Ха, я ж казав, якщо тобі було страшно вчора, то страшно й сьогодні, і завтра теж буде страшно. У боксі є речі, яким неможливо навчитися: здатність тримати удар і схильність до страху. Повідомили, що Хамза Шіраз відмовився від титулу WBO. Яка ганьба!" – написав Клімас.

Це сталось лише за декілька днів після перемоги Queensberry на промоутерських торгах по захисту титулу Шіраза у поєдинку з Жанібеком Алімханули. Причини такого рішення невідомі.

Рішення щодо титулу буде ухвалено у понеділок, 21 вересня.

Нагадаємо, Шіраз востаннє виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера.