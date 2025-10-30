Клімас – про Ломаченка: Для мене він досі непереможний
Ломаченко та Клімас
Менеджер колишнього володаря чемпіонських титулів у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) – Егіс Клімас висловив захоплення українським боксером.
Про це він сказав подкасті WBO Jabs Podcast.
"Найбільше пишаюся не тільки його кар’єрою, але й ним як людиною, як чоловіком. Він завжди йде правильним шляхом, завжди думає про те, що збирається робити, і це, на мою думку, є його головною рисою як професіонала. Кожна перемога була гарною перемогою, але для мене він все ще залишається непереможним", – заявив Клімас.
Нагадаємо, востаннє Ломаченко повернув собі чемпіонський пояс, здолавши австралійця Джорджа Камбососа у поєдинку за титул IBF у легкій вазі. Згодом Василь оголосив про завершення карʼєри.
