Клімас – про Ломаченка: Для мене він досі непереможний

Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 15:32
Ломаченко та Клімас

Менеджер колишнього володаря чемпіонських титулів у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) – Егіс Клімас висловив захоплення українським боксером.

Про це він сказав подкасті WBO Jabs Podcast.

"Найбільше пишаюся не тільки його кар’єрою, але й ним як людиною, як чоловіком. Він завжди йде правильним шляхом, завжди думає про те, що збирається робити, і це, на мою думку, є його головною рисою як професіонала. Кожна перемога була гарною перемогою, але для мене він все ще залишається непереможним", – заявив Клімас.

Нагадаємо, востаннє Ломаченко повернув собі чемпіонський пояс, здолавши австралійця Джорджа Камбососа у поєдинку за титул IBF у легкій вазі. Згодом Василь оголосив про завершення карʼєри.

Раніше Ломаченко розповів, чому вирішив завершити карʼєру.

