Станіслав Лисак — 22 жовтня 2025, 17:54
Красюк: Окрім Клімаса ніхто не володіє повнотою інформації щодо наступного суперника Усика
Український промоутер Олександр Красюк вважає, що окрім менеджера Олександра Усика (24-0, 15 КО) Егіса Клімаса, ніхто не може знати точно про майбутнє абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це Красюк розповів у коментарі Sport.ua.

Напередодні директор команди Усика Сергій Лапін заявив, що третій бій із Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) – малоймовірний.

"Розмови точаться. Однак, я б чекав новин лише від менеджера Олександра – Егіса Клімаса. Оскільки, окрім нього – ніхто не володіє повнотою інформації. Лише повітря хилитають. Я віддаю перевагу – Паркеру. Він мені дуже подобається і як людина і як спортсмен", – підсумував Красюк.

Також Лапін розповів, що Олександр Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 і проведе обов'язковий захист титулів з переможцем поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, поєдинок Паркера проти Вордлі відбудеться 25 жовтня у Лондоні на О2 Арені.

