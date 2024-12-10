Якщо ти втрачаєш концентрацію проти Усика – це катастрофа: Гірн оцінив шанси Ф'юрі в реванші

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) має бути більш зосередженим у реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО), щоб перемогти.

Його слова цитує DAZN.

"Якщо ти втрачаєш фокус, якщо ти втрачаєш концентрацію проти Олександра Усика, це катастрофа. Фʼюрі зміг відновитися й повернутися в бій, що було неймовірно. Фʼюрі переважав у першій половині бою, а Усик домінував у другій половині. Для мене перемогла правильна людина.

Інтрига полягає в тому, що Тайсон може зробити по-іншому в цьому бою", – сказав Гірн.

Раніше інший промоутер Френк Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі був близьким до того, щоб нокаутувати Олександра Усика в першому бою. І йому під силу досягти цього в реванші, який відбудеться 21 грудня.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.