Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі II. Текстова трансляція бою-реваншу

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зустрінеться з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) у поєдинку-реванші.

Бій відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. Початок поєдинку орієнтовно о 01:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою в цій новині.

116-112, 116-112, 116-112. ОЛЕКСАНДР УСИК ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ У СУПЕРВАЖКІЙ ВАЗІ! 12-раунд : Ф'юрі насідає і намагається йти вперед, але Усик тримається і у відповідь завдає круті комбінації, цей раунд має бути за українцем, як і весь бій загалом! Очікуємо на записки суддів. : Ф'юрі насідає і намагається йти вперед, але Усик тримається і у відповідь завдає круті комбінації, цей раунд має бути за українцем, як і весь бій загалом! Очікуємо на записки суддів. 11-раунд : Неймовірна трійка від Усика, Ф'юрі після цього не був здатен провести жодної успішної комбінації. Перед останнім раундом Усик має перемагати на записках суддів, однак з якою перевагою залежить лише від рефері сьогоднішнього бою. : Неймовірна трійка від Усика, Ф'юрі після цього не був здатен провести жодної успішної комбінації. Перед останнім раундом Усик має перемагати на записках суддів, однак з якою перевагою залежить лише від рефері сьогоднішнього бою. 10-раунд: Знову багато клінчів у виконанні Ф'юрі, однак і шукає він аперкотом підборіддя українця, який намагається кружляти та зближатися, пробиваючи лівими боковими. У кінцівці Усик знову завдав кілька точних ударів. : Знову багато клінчів у виконанні Ф'юрі, однак і шукає він аперкотом підборіддя українця, який намагається кружляти та зближатися, пробиваючи лівими боковими. У кінцівці Усик знову завдав кілька точних ударів. 9-раунд: Ф'юрі втікає від Усика! Українець класно комбінує по корпусу і потім завдає боковий удар. Не вийшло тут Олександру, як у травневому бою безапеляційно розгромити суперника, однак свіжішим на ногах наразі виглядає Усик. : Ф'юрі втікає від Усика! Українець класно комбінує по корпусу і потім завдає боковий удар. Не вийшло тут Олександру, як у травневому бою безапеляційно розгромити суперника, однак свіжішим на ногах наразі виглядає Усик. 8-раунд : Пропустив аперкот Усик, але продовжує українець чимало завдавати ударів по корпусу. Ф'юрі частіше намагається клінчувати і бити в цей момент по Олександру. Усик викидає менше, але влучає частіше, головне, щоб це відобразилося в записках суддів. : Пропустив аперкот Усик, але продовжує українець чимало завдавати ударів по корпусу. Ф'юрі частіше намагається клінчувати і бити в цей момент по Олександру. Усик викидає менше, але влучає частіше, головне, щоб це відобразилося в записках суддів. 7-раунд: Притискає Усик "циганського короля" до канатів, Ф'юрі намагається вже клінчувати, головне питання в кого залишиться більше сил на чемпіонські раунди, наразі записки суддів мають бути дуже близькі. : Притискає Усик "циганського короля" до канатів, Ф'юрі намагається вже клінчувати, головне питання в кого залишиться більше сил на чемпіонські раунди, наразі записки суддів мають бути дуже близькі. 6-раунд: Неймовірний обмін потужними ударами в цьому раунді, спочатку Усик лівим прямим влучив у ніс британця, однак потім Ф'юрі відповів потужним боковим. Статистика демонструє, що Олександр краще влучає, хоч і менше викидає ударів! : Неймовірний обмін потужними ударами в цьому раунді, спочатку Усик лівим прямим влучив у ніс британця, однак потім Ф'юрі відповів потужним боковим. Статистика демонструє, що Олександр краще влучає, хоч і менше викидає ударів! 5-раунд: Чимало пропустив Усик в цьому раунді, особливо вдало Ф'юрі працював ударами знизу, пробиваючи по корпусу українця. Олександр намагався відповідати вдалими комбінаціями, однак кількістю влучних ударів тут була краще в "циганскього короля". : Чимало пропустив Усик в цьому раунді, особливо вдало Ф'юрі працював ударами знизу, пробиваючи по корпусу українця. Олександр намагався відповідати вдалими комбінаціями, однак кількістю влучних ударів тут була краще в "циганскього короля". 4-раунд: Дуже крутий боковий влучив Усик, Тайсон на секунду розгубився, але зумів відразу відновити свій захист, доволі рівний раунд, обидва боксери вдало діяли в захисті і не агресивно йшли в напад. Ентоні Джошуа віддав цю 3-хвилинку українцю. : Дуже крутий боковий влучив Усик, Тайсон на секунду розгубився, але зумів відразу відновити свій захист, доволі рівний раунд, обидва боксери вдало діяли в захисті і не агресивно йшли в напад. Ентоні Джошуа віддав цю 3-хвилинку українцю. 3-раунд: Кружляє Усик навколо Ф'юрі, британець намагається тримати дистанцію, а українець навпаки працювати з-під руки. Найбільше наразі страждає живіт Тайсона. : Кружляє Усик навколо Ф'юрі, британець намагається тримати дистанцію, а українець навпаки працювати з-під руки. Найбільше наразі страждає живіт Тайсона. 2-раунд: Ф'юрі класно працює двійками, кілька важких ударів пропустив Усик. Олександр намагається пробивати наразі по корпусу, однак наразі британець захопив ініціативу і не дає підібратися близько до себе. : Ф'юрі класно працює двійками, кілька важких ударів пропустив Усик. Олександр намагається пробивати наразі по корпусу, однак наразі британець захопив ініціативу і не дає підібратися близько до себе. 1-раунд: Ф'юрі займає відразу центр рингу, Усик намагається агресивніше діяти відразу, українець по корпусу пробиває Тайсону. На записках Ентоні Джошуа 9-10 на користь Ф'юрі. : Ф'юрі займає відразу центр рингу, Усик намагається агресивніше діяти відразу, українець по корпусу пробиває Тайсону. На записках Ентоні Джошуа 9-10 на користь Ф'юрі. БІЙ РОЗПОЧАВСЯ! Майкл Баффер оголошує регалії обох бійців! Артем Пивоваров виконує гімн України! Тепер звучить "Боже бережи Короля", національний гімн Великої Британії! Лунає гімн Саудівської Аравії! Олександр Усик як завжди в екстравагантному бою з'являється на арені перед глядачами! Time for the Champion to walk! #UsykFury2 is NEXT 🔥 #RiyadhSeason pic.twitter.com/n6cCDRAAtA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 21, 2024 Тайсон Ф'юрі в костюмі Санта Клауса виходить на бій! Wouldn't be Christmas without a bit of Mariah, tbf 🎶



Here comes Tyson Fury! @DAZNBoxing pic.twitter.com/MqSbzFlYYv — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 21, 2024 Усик також готовий до поєдинку! 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗙𝗘𝗘𝗟⁉️ 🇺🇦#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/cGQRPUg0KB — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024 Британець готовий провести другий бій з Усиком! Getting those hands ready for battle 😤@Tyson_Fury | #UsykFury2 pic.twitter.com/BzpBhozP80 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024 Наступний поєдинок – Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Ітаума доволі швидко нокаутував Маккіна і ось-ось розпочнеться бій Олександра Усика! Перед головною подією вечора залишився один бій! Між Мозесом Ітаумою та Демсі Маккіном. Сергій Богачук стає обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Себастьян Фундора. Бій завершено! Технічний нокаут! Після 6 раунду Девіс не зміг продовжити поєдинок! 5-раунд: І знову українець домінує, багато двійок проходить від Богачука, особливо лівий боковий часто проходить по Девісу, який намагається відповідати, однак часто б'є в молоко! : І знову українець домінує, багато двійок проходить від Богачука, особливо лівий боковий часто проходить по Девісу, який намагається відповідати, однак часто б'є в молоко! 4-раунд: Чимало клінчує Девіс, Богачук намагається зближатися і завдавати якомога більше ударів по супернику, англієць намагається відповідати, але більше пропускає Ішмаель. : Чимало клінчує Девіс, Богачук намагається зближатися і завдавати якомога більше ударів по супернику, англієць намагається відповідати, але більше пропускає Ішмаель. 3-раунд: Дуже важко вже Девісу працювати на ногах, необхідно англійцю відновлюватися, якщо він хоче пройти всю дистанцію. Богачук продовжує насідати і йти в активний обмін ударами з суперником. : Дуже важко вже Девісу працювати на ногах, необхідно англійцю відновлюватися, якщо він хоче пройти всю дистанцію. Богачук продовжує насідати і йти в активний обмін ударами з суперником. 2-раунд: Нокдаун від Сергія Богачука! Нічого не передвіщало біди, але після зближення дистанції українець класно влучив по корпусу та продовжив лівим боковим, який не витримав Девіс. : Нокдаун від Сергія Богачука! Нічого не передвіщало біди, але після зближення дистанції українець класно влучив по корпусу та продовжив лівим боковим, який не витримав Девіс. 1-раунд: Девіс класно комбінує по корпусу та голові Богачука в першому раунді, українець намагався нав'язувати темп, однак схоже, що програв раунд Сергій, не таким влучним він був. : Девіс класно комбінує по корпусу та голові Богачука в першому раунді, українець намагався нав'язувати темп, однак схоже, що програв раунд Сергій, не таким влучним він був. Бій розпочався! Тепер черга Сергія Богачука! Ішмаель Девіс виходить на ринг! Джонні Фішер здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Наступний бій відбудеться між українцем Сергієм Богачуком та Ішмаелем Девісом. У нас залишається три бої до основної події! Джонні Фішер та Дейв Аллен проведуть 12-раундовий поєдинок, після чого на нас очікує Сергій Богачук! 96-92, 96-92, 97-92. Лі Макгрегор перемагає та стає чемпіоном WBC Internetinoal. Олександр Усик уже прибув на Kingdom Arena в Ер-Ріяді. USYK IS HERE‼️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/bkeBk5Kp3k — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024 Макгрейл одноголосним рішенням суддів перемагає суперника і попереду нас очікує наступний бій андеркарду: Ісаак Лоу – Лі Макгрегор. Тепер на ринзі свій поєдинок проводять Пітер Макгрейл та Різ Едвардс. 100-90, 99-91, 99-91. Упевнена перемога українського боксера Даніеля Лапіна! 10-раунд: Лапін спокійно завершує цей бій, Колін хотів спровокувати українця на активний розмін ударами, однак Даніель не повівся і вирішив завершити цей поєдинок перемогою за очками. : Лапін спокійно завершує цей бій, Колін хотів спровокувати українця на активний розмін ударами, однак Даніель не повівся і вирішив завершити цей поєдинок перемогою за очками. 9-раунд: Активно українця підганяє зал і вимагає нокауту, але Лапін не поспішає вкладатися в один удар, українець дисципліновано завершує цей бій, тримає високо руки та не дозволяє Коліну реалізувати останню можливість на перемогу. : Активно українця підганяє зал і вимагає нокауту, але Лапін не поспішає вкладатися в один удар, українець дисципліновано завершує цей бій, тримає високо руки та не дозволяє Коліну реалізувати останню можливість на перемогу. 8-раунд: Уже не так активно Колін нав'язує свій темп, Лапін продовжує демонструвати схожий стиль боксу, тримає дистанцію та наносить чимало точних ударів по супернику, який кружляє навколо нього. : Уже не так активно Колін нав'язує свій темп, Лапін продовжує демонструвати схожий стиль боксу, тримає дистанцію та наносить чимало точних ударів по супернику, який кружляє навколо нього. 7-раунд: За оцінками експертів DAZN на записках 6:0 на користь українця, Лапіну необхідно просто завершити бій, не дозволяючи Коліну завдавати потужні удари, бо шанс лакіпанча завжди присутній. : За оцінками експертів DAZN на записках 6:0 на користь українця, Лапіну необхідно просто завершити бій, не дозволяючи Коліну завдавати потужні удари, бо шанс лакіпанча завжди присутній. 6-раунд: Перечепився Колін через Лапіна, нокдаун звичайно не фіксується. Тренери просять українця не заряджатися на один потужний удар і Даніель цю вказівку виконує, намагається він шукати боковими ударами голову француза. : Перечепився Колін через Лапіна, нокдаун звичайно не фіксується. Тренери просять українця не заряджатися на один потужний удар і Даніель цю вказівку виконує, намагається він шукати боковими ударами голову француза. 5-раунд: Лапін продовжує впевненіше виглядати, українець тримає центр і відповідає гарно на агресивні випади суперника. : Лапін продовжує впевненіше виглядати, українець тримає центр і відповідає гарно на агресивні випади суперника. 4-раунд : Колін дуже агресивно діє, Лапін намагається відповідати прямим ударами. Наразі француз кружляє навколо українець, однак Даніель дуже вміло відходить назад, щоб не йти в розмін на ближній дистанції. : Колін дуже агресивно діє, Лапін намагається відповідати прямим ударами. Наразі француз кружляє навколо українець, однак Даніель дуже вміло відходить назад, щоб не йти в розмін на ближній дистанції. 3-раунд : Чимало пропускає Колін наприкінці раунду, намагається француз зближуватися і обмінюватися ударами, але Лапін, як і Новицький, чудово контролює дистанцію і випади суперника наразі. : Чимало пропускає Колін наприкінці раунду, намагається француз зближуватися і обмінюватися ударами, але Лапін, як і Новицький, чудово контролює дистанцію і випади суперника наразі. 2-раунд: Лапін діє поки що першим номером, Колін намагається лівим боковим пробивати по українцю, але наразі захист Даніеля надійний, а комбінації у відповіді доволі точні. : Лапін діє поки що першим номером, Колін намагається лівим боковим пробивати по українцю, але наразі захист Даніеля надійний, а комбінації у відповіді доволі точні. 1-раунд: Лапін та Колін поки що обережно діють і не намагаються форсувати події, українець провів кілька хороших комбінацій після чого француз пішов у клінч, однак все буде вирішуватися в наступних раундах. : Лапін та Колін поки що обережно діють і не намагаються форсувати події, українець провів кілька хороших комбінацій після чого француз пішов у клінч, однак все буде вирішуватися в наступних раундах. Боксери вже на ринзі і бій розпочався! І тепер час для бою другого українського боксера! Даніель Лапін проведе бій з Діланом Коліном Одностайним рішенням суддів перемагає Новицький, 100-90, 100-90 та 98-92. 10-раунд: Не вистачає сил мексиканцю піти в атаку і насипати більше ударів, хоч і намагався він зблизити дистанцію і піти у шквальний обмін ударами. Доволі рівний поєдинок загалом, чимало рівних раундів і все вирішать записки суддів. : Не вистачає сил мексиканцю піти в атаку і насипати більше ударів, хоч і намагався він зблизити дистанцію і піти у шквальний обмін ударами. Доволі рівний поєдинок загалом, чимало рівних раундів і все вирішать записки суддів. 9-раунд: Доволі рівний раунд, Рамірез не так влучно тут діяв, ніби економив сили українець на фінальні раунди, однак тепер треба викладатись на повну, щоб гарантувати собі перемогу. : Доволі рівний раунд, Рамірез не так влучно тут діяв, ніби економив сили українець на фінальні раунди, однак тепер треба викладатись на повну, щоб гарантувати собі перемогу. 8-раунд: Остаточно перехопив ініціативу Рамірез і на записках експертів уже нічия. Досягають удари мексиканця мети, перестав уже Новицький так вміло тримати дистанцію і завдавати болючі джеби. : Остаточно перехопив ініціативу Рамірез і на записках експертів уже нічия. Досягають удари мексиканця мети, перестав уже Новицький так вміло тримати дистанцію і завдавати болючі джеби. 7-раунд: Новицький продовжує шукати шпарини в захисті суперника, але Рамірез поки влучніше діє в останніх раундах, після виходу з клінча мексиканець класно проводить бокові. : Новицький продовжує шукати шпарини в захисті суперника, але Рамірез поки влучніше діє в останніх раундах, після виходу з клінча мексиканець класно проводить бокові. 6-раунд: Українець пропустив знову потужні бокові від суперника, Рамірез активізується під кінець поєдинку і знову виграє раунд у Новицького. : Українець пропустив знову потужні бокові від суперника, Рамірез активізується під кінець поєдинку і знову виграє раунд у Новицького. 5-раунд: Продовжує Новицький насипати прямими ударами, Рамірез намагається заходити під ліву руку і завдавати бокові удари, цього разу мексиканець не був таким переконливим. : Продовжує Новицький насипати прямими ударами, Рамірез намагається заходити під ліву руку і завдавати бокові удари, цього разу мексиканець не був таким переконливим. 4-раунд: Кілька бокових Рамірез класно пробив наприкінці раунду, на думку експертів DAZN мексиканець забрав першу 3-хвилинку в нашому поєдинку. Важливим буде фізична підготовка боксерів і хто зможе краще себе продемонструвати в "чемпіонських" раундах. : Кілька бокових Рамірез класно пробив наприкінці раунду, на думку експертів DAZN мексиканець забрав першу 3-хвилинку в нашому поєдинку. Важливим буде фізична підготовка боксерів і хто зможе краще себе продемонструвати в "чемпіонських" раундах. 3-раунд: Використовує свою перевагу в зрості українець, Рамірез намагається зближувати дистанцію і пробивати по корпусу активно, Новицький наразі контролює ситуацію в ринзі. : Використовує свою перевагу в зрості українець, Рамірез намагається зближувати дистанцію і пробивати по корпусу активно, Новицький наразі контролює ситуацію в ринзі. 2-раунд: Новицький кружляє над мексиканцем і намагається джебами відпрацьовувати, на ногах наразі українець краще працює. : Новицький кружляє над мексиканцем і намагається джебами відпрацьовувати, на ногах наразі українець краще працює. 1-раунд: Новицький доводить свій статус фаворита, трохи влучніше він був у цьому раунді, хоч і було помітно, що ця 3-хвилинка була більше розвідувальною для обох боксерів. : Новицький доводить свій статус фаворита, трохи влучніше він був у цьому раунді, хоч і було помітно, що ця 3-хвилинка була більше розвідувальною для обох боксерів. 18:30. Бій розпочато! 18:27. Мексиканець уже на ринзі, а український боксер під The Show Must Go On від Queen виходить на арену! 18:20. Уже незабаром Андрій Новицький та Едгар Рамірез відкриють вечір боксу в Ер-Ріяді.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!