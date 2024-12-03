Колишній суперник Ф'юрі дав пораду Тайсону на реванш проти Усика

Британський боксер Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) має діяти "брудно" у ревашні з Олександром Усиком (22-0, 14 КО), щоб перемогти.

Його слова цитує Boxingnews24.

"У першому поєдинку з Ф'юрі Усик показав деякі речі, яких давно не показував у рингу. Тайсон має шанси, він може перемогти, враховуючи його розміри. Але йому треба показати інший бокс, щоб здолати Усика. Потрібен брудний бокс, і треба бути в цьому майстром", – сказав Вайт.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.