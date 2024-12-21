Девіс – про бій із Богачуком: Я просто збираюсь вийти та перемогти
Ішмаель Девіс
Фото tapology.com
Британський боксер Ішмаель Девіс прокоментував майбутній бій із Сергієм Богачуком в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.
Спортсмен поспілкувався із журналістами Sky Sports.
"Я дуже радий бути тут. Такі можливості роблять людей великими. Мені потрібно завтра вийти та зробити свою роботу. Тому я просто збираюсь перемогти", – заявив Девіс.
Нагадаємо, британець став суперником Богачука в останній момент через відмову Мадрімова від поєдинку.
Раніше українець та британець пройшли церемонію зважування.
Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Зазначимо, що Сергій Богачук вже встиг дати свій коментар напередодні бою із британцем, заявивши, що має намір показати всьому світу найкращу сторону українців.
Окрім того, став відомим гонорар реваншу.