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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Девіс – про бій із Богачуком: Я просто збираюсь вийти та перемогти

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 00:57
Девіс – про бій із Богачуком: Я просто збираюсь вийти та перемогти
Ішмаель Девіс
Фото tapology.com

Британський боксер Ішмаель Девіс прокоментував майбутній бій із Сергієм Богачуком в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Спортсмен поспілкувався із журналістами Sky Sports.

"Я дуже радий бути тут. Такі можливості роблять людей великими. Мені потрібно завтра вийти та зробити свою роботу. Тому я просто збираюсь перемогти", – заявив Девіс.

Нагадаємо, британець став суперником Богачука в останній момент через відмову Мадрімова від поєдинку.

Раніше українець та британець пройшли церемонію зважування.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Зазначимо, що Сергій Богачук вже встиг дати свій коментар напередодні бою із британцем, заявивши, що має намір показати всьому світу найкращу сторону українців.

Окрім того, став відомим гонорар реваншу.

Сергій Богачук Усик – Ф'юрі 2 Ішмаель Девіс

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