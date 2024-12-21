Девіс – про бій із Богачуком: Я просто збираюсь вийти та перемогти

Британський боксер Ішмаель Девіс прокоментував майбутній бій із Сергієм Богачуком в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Спортсмен поспілкувався із журналістами Sky Sports.

"Я дуже радий бути тут. Такі можливості роблять людей великими. Мені потрібно завтра вийти та зробити свою роботу. Тому я просто збираюсь перемогти", – заявив Девіс.

'ᴛʜᴇꜱᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇꜱ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇ ɢʀᴇᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ' 🗣️



Ishmael Davis is looking for a career-defining tomorrow night ✨#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tomorrow | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/5LzH06DXkO — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 20, 2024

Нагадаємо, британець став суперником Богачука в останній момент через відмову Мадрімова від поєдинку.

Раніше українець та британець пройшли церемонію зважування.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Зазначимо, що Сергій Богачук вже встиг дати свій коментар напередодні бою із британцем, заявивши, що має намір показати всьому світу найкращу сторону українців.

Окрім того, став відомим гонорар реваншу.