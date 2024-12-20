Богачук трохи легший за Девіса напередодні поєдинку

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО), який у серпні втратив тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, програвши Верджилу Ортісу, провів церемонію зважування з Ішмаелем Девісом (13-1, 6 КО) напередодні бою в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер виявився трохи легшим за суперника, обидва вклались у вагову категорію.

Ішмаель Девіс – 69.6 кг.

Сергій Богачук – 69.4 кг.

Суперником Богачука мав бути Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 КО) з Узбекистану. Проте, 8 грудня стало відомо, що Мадрімов пропустить бій проти Сергія. Причиною цього за офіційною версією є гострий бронхіт у боксера.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

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