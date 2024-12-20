Богачук – про бій із Девісом: Я хочу показати, що українці – переможці
Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував майбутній бій проти Ішмаеля Девіса в андекарді реваншу Усик – Ф'юрі.
Спортсмен дав інтерв'ю Sky Sports.
"Для мене немає значення, хто проти мене. Я готовий до бою. Я пройшов великий збір, мав безліч суперників на тренуваннях.
Я дуже щасливий знаходитись тут, це великий шанс для мене. Я дуже голодний до титульних боїв.
Як ви знаєте, в Україні зараз важкі часи. Хочу мотивувати наших людей на перемогу та показати, що українці – це переможці", – розповів Богачук.
Нагадаємо, що Ісраїл Мадрімов відмовився від бою проти українця, тому суперником став Ішмаель Девіс.
Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Перший поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.
Зазначимо, що Богачук та Девіс пройшли церемонію зважування напередодні бою.
Окрім того, стало відомо про суперечку між представниками Усика та "Циганського короля" через третього суддю.