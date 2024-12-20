Богачук – про бій із Девісом: Я хочу показати, що українці – переможці

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував майбутній бій проти Ішмаеля Девіса в андекарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Спортсмен дав інтерв'ю Sky Sports.

"Для мене немає значення, хто проти мене. Я готовий до бою. Я пройшов великий збір, мав безліч суперників на тренуваннях.

Я дуже щасливий знаходитись тут, це великий шанс для мене. Я дуже голодний до титульних боїв.

Як ви знаєте, в Україні зараз важкі часи. Хочу мотивувати наших людей на перемогу та показати, що українці – це переможці", – розповів Богачук.