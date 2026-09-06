Екстренер Джошуа оцінив ймовірність бою Ф'юрі – Джошуа, назвавши фаворита

Роберт Маккрекен, колишній тренер Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), переконаний, що Ей Джей та Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вже усім все довели навіть без очного протистояння.

Його цитує Sky Sports.

Водночас наставник додав, що ажіотаж навколо можливої британської битви, оголошення якої затягується, позитивно впливає на популяризацію боксу.

"Єдине, що я скажу: про це говорять усі. Це виводить бокс на передній план, і це чудово для нашого спорту. Поки бокс залишається у топах новин та заголовків, це однозначно позитивний момент", – запевнив Маккрекен.

Також коуч поділився досвідом роботи з Джошуа. За його словами, Ентоні завжди був готовий битися проти будь-якого суперника, а усе впиралося лише у те, як це піднесено і що найкраще для нього – саме так бійці і дивляться на речі в наш час.

"Я вже давно не працюю з Джошуа, але все виглядає так, ніби бій все ж відбудеться. Сподіваюся, так і буде, і тоді кожен зможе насолодитися видовищем. Джошуа виходить після виступу, який важко назвати ідеальним, але він здобув нокаут, і це єдине, що насправді має значення. Тепер він прагнутиме довести правоту собі та закрити роти всім скептикам. З огляду на останні результати та форму, Тайсон Ф'юрі зараз є фаворитом. Але це й робить ситуацію захопливою, якщо замислитися, до чого все дійшло і скільки часу знадобилося, щоб нарешті організувати цей бій", – сказав Маккрекен.

За інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак промоутер Едді Гірн опублікував постер протистояння, на якому зазначено, що двобій відбудеться на лондонській арені "Вемблі". Дата проведення бою не вказана.

Раніше промоутер Джошуа заявляв, що Ей Джей ніколи б не погодився битися з Ф'юрі, якби знав, що їх бій може відбутися за межами Великої Британії. Тоді як Тайсон закликав Ентоні нарешті підписати контракт про лобову зустріч.