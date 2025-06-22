Джон Джонс оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс (21-1(1)), один з найбільш домінантних і майстерних бійців в історії змішаних єдиноборств, оголосив про завершення кар'єри.

Про це 37-річний американець повідомив у соцмережах.

"Сьогодні я офіційно оголошую про завершення кар'єри в UFC. Це рішення було прийнято після довгих роздумів, і я хочу висловити свою найглибшу вдячність за шлях, який я пройшов протягом багатьох років. З першого кроку в октагон моєю метою було розширити межі можливого в цьому виді спорту. Стати наймолодшим чемпіоном UFC в історії, захистити свій титул проти одних з найкращих бійців світу та розділити незабутні моменти з фанатами по всьому світу – ці спогади я буду плекати вічно. Я зіткнувся з неймовірними злетами та важкими падіннями, але кожне випробування навчило мене чогось цінного та зробило мене сильнішим, як як бійця, так і як особистість. Я хочу подякувати UFC, Дейні, Хантеру, Лоренцо, Богу, моїй родині, тренерам, товаришам по команді та всім фанатам, які були поруч зі мною протягом кожного етапу. Ваша непохитна підтримка та віра в мене були моєю основою. Моїм колегам-бійцям, дякую вам за те, що ви розкрили в мені найкраще, і за повагу, яку ми розділяли як у клітці, так і поза нею. Закриваючи цей розділ свого життя, я з нетерпінням чекаю нових можливостей та викликів. ММА завжди буде частиною мене, і я з нетерпінням чекаю, як зможу продовжувати робити свій внесок у цей вид спорту та надихати інших по-новому. Дякую всім вам за те, що ви зі мною частиною цієї неймовірної подорожі. Найкраще ще попереду", – написав Джонс.

Today, I’m officially announcing my retirement from the UFC. This decision comes after a lot of reflection, and I want to take a moment to express my deepest gratitude for the journey I’ve experienced over the years.



From the first time I stepped into the Octagon, my goal was to… — Jonny Meat (@JonnyBones) June 22, 2025

Джонс вперше завоював вакантний титул чемпіона UFC у важкій вазі у бою з Сірілом Ганом 4 березня 2023 року на UFC 285.

Це був його перший виграний пояс у важкій вазі і четвертий титул UFC загалом. Дана перемога зрівняла Джонса з членом Зали слави Жоржем Сен-П'єром за кількістю титулів в історії UFC.

За час свого чемпіонства Джон Джонс провів лише один захист титулу, перемігши колишнього дворазового чемпіона Стіпе Міочича на UFC 309 у листопаді.

Варто зазначити, що цей бій був останнім для Міочича, оскільки одразу після поразки він оголосив про завершення кар'єри. Таким чином, бій Джонса та Міочича став останнім для обох бійців.

Раніше Джонс двічі ставав чемпіоном UFC у напівважкій вазі: з 2011 по 2015 рік і знову з 2018 по 2020 рік. Він також утримував тимчасовий титул у напівважкій вазі протягом декількох місяців у 2016 році, перш ніж був позбавлений його після річної дискваліфікації за провалений перед боєм допінг-тест.

Будучи одним з дев'яти бійців, які володіли титулами UFC у кількох вагових категоріях, Джонс посідає п'яте місце за кількістю перемог в історії промоушена (22). Єдина поразка в його професійній кар'єрі сталася через суперечливу дискваліфікацію проти Метта Хемілла в 2009 році. Після бою сам Хемілл сказав, що він "точно не виграв" поєдинок.

Джонс став наймолодшим чемпіоном UFC в історії, коли завоював пояс у напівважкій вазі у 2011 році у віці 23 років. Він досі утримує численні рекорди у напівважкій вазі, включаючи найбільшу кількість захистів титулу (15), найбільшу кількість перемог (20) і найдовшу серію перемог (13). Він також ділить з членом Залу слави Андерсоном Сілвою друге місце за кількістю платних головних подій в історії UFC (17).