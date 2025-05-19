Залишилось два місяці: новий постер до реваншу Усик – Дюбуа

Queensberry Promotions опублікував новий постер до реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Залишилося два місяці до того, як найкращі суперважковаговики світу зійдуться в бою за всі чемпіонські пояси", – йдеться в повідомленні.

Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Боксери визначать нового абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Українець активно готується до поєдинку та нещодавно здивував фанатів незвичайним підходом до своїх тренувань.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.