Незвичайна підготовка до реваншу: Усик здивував тренуванням перед боєм з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів незвичайним підходом до своїх тренувань, готуючись до реваншу із Даніелем Дюбуа.

Український спорстмен опублікував в соцмереж відео із занять, яке завірусилося серед іноземних прихильників.

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На короткому відео Олександр стоїть у центрі рингу на м'ячі для фітнесу, тримаючи рівновагу і повну зосередженість на балансуванні.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Це і не дивно, адже гаряча пресконференція зі звинуваченнями у симуляції та високою напругою між командами не залишила байдужим жодного фаната боксу.