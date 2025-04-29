Я буду бойовою машиною, – Дюбуа висловився про реванш з Усиком

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа оцінив свої сили напередодні реваншу з Олександром Усиком.

Слова боксера наводить Bad Left Hook.

"Я буду вдесятеро кращим, ніж у першому поєдинку. Це нова версія мене, новий я, який буде потужнішим, ніж проти Ентоні Джошуа. Я просто буду бойовою машиною, якою і так є.

Я буду лютом, він не витримає цього. Я відправлю Усика спати та справедливо заберу усі пояси", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше британець зганьбився, заявивши, що на перемогу українця в першому бою вплинула війна в Україні.