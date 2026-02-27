Ніколи не кажіть ніколи, – тренер Дюбуа оцінив реальність трилогії проти Усика

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), висловився щодо шансів його підопічного втретє вийти у ринг проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

Наставник британського супертяжа не виключив варіанту трилогії з непереможеним українцем.

"Ніколи не кажіть ніколи. Це залежить від Олександра Усика. Що б не сталося зараз у його кар'єрі, він найвеличніший у всьому поколінні. Цей хлопець неймовірний. Він геній, але якщо він продовжить виступати, то хто знає? Очевидно, що ми зосереджені на наступному бою Даніеля проти Фабіо Вордлі", – заявив коуч "Динаміта".

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Дюбуа (26 серпня 2023-го та 19 липня 2025-го).

Двобій Дюбуа проти Вордлі запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів. Під очної битви Даніель несподівано не потиснув руку своєму майбутньому супернику.

Водночас Усик досі чекає офіційного призначення свого наступного двобою. Раніше Олександр висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером, який 4 квітня 2026 року поб'ється проти Дерека Чісори. Тайсон Ф'юрі вже зробив підказку українцю, якщо той таки вийде у профі-ринг проти "Бронзового бомбардувальника".