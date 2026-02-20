Забрав у нього кілька років життя, – Ф'юрі оцінив рівень Вайлдера, зробивши підказку Усику

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що Деонтей Вайлдер (44-4, 43 КО) ніколи не повернеться на той рівень, на якому був до двох поспіль поразок від нього.

Його цитує Daily Mail Boxing.

"Циганський король" впевнений, що у тих поєдинках забрав у Вайлдера декілька років життя.

"Я буквально забрав у нього кілька років життя. Йому вже 40, і його час минув. Це ніяк не пов'язано з тим, що він програв мені й визнав поразку – причина в іншому: він пройшов свій пік, він уже позаду. З Деонтеєм Вайлдером було покінчено ще у 2021 році після того жорсткого розгрому, який я влаштував йому в третьому бою. На цьому для нього все мало завершитися", – заявив британець.

Протистояння Ф'юрі – Вайлдер налічує три поєдинки. Вперше боксери зустрілись на рингу 1 грудня 2018-го, коли бійці не визначили переможця. Натомість протягом 2020-2021 років "Бронзовий бомбардувальник" зазнав двох дострокових фіаско від Тайсона.

Відзначимо, що після цих поразок Деонтей чотири битви, у яких здобув 2 перемоги та двічі програв. Вже 4 квітня 2026 року американець поб'ється проти Дерека Чісори. Промоутер Френк Воррен припустив, що переможець протистояння може у майбутньому провести титульний бій проти Усика.

Водночас Чісора запевнив, що двобій проти Вайлдера стане останнім у його кар'єрі.

Нагадаємо, що Усик раніше висловив своє бажання вийти в один ринг проти Вайлдера.