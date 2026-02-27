Дюбуа розпочав співпрацю з українським тренером, який попрацював із Джошуа

Британський супертяж Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) вирішив піти шляхом Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), українізувавши дещо свою команду перед титульним поєдинком проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це повідомляє Lucky Punch.

До команди "Динаміта" доєднався український тренер з боксу Микола Хмелькевич, який відповідає за загальну-боксерську підготовку. Боксер познайомився з українським фахівцем через спільних знайомих.

Спеціаліст має за своєю спиною досвід у боксі та кікбоксингу, зокрема виступав за збірну України з кікбоксингу. Хмелькевич працює у лондонському клубі BuddhaBox.

У минулому українець попрацював із Ентоні Джошуа, Річардом Ріакпором, Келом Бруком, а також бійцем змішаних єдиноборств Майклом Пейджом.

Бій Дюбуа проти Вордлі запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо. Його непереможений британець отримав без поєдинку, коли Олександр Усик просто свідомо відмовився від поясу.

Нещодавно боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів. Після очної битви Даніель відмовився потиснути руку своєму наступному супернику.

Раніше повідомлялось, що Мозес Ітаума назвав фаворита протистояння Дюбуа – Вордлі. Відзначимо, що Даніель востаннє боксував у липні 2025-го, коли вдруге програв Усику. Натомість Фабіо у жовтні минулого року переміг Джозефа Паркера.