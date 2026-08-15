Помер один із засновників українського професійного боксу

На 59-му році життя помер відомий український боксер-професіонал і тренер Костянтин Охрей.

Про це повідомила Федерація боксу України.

Охрей вважається одним із засновників професійного боксу в Україні. Свою кар'єру на професійному ринзі він розпочав на початку 1990-х років і виступав у різних вагових категоріях — від другої середньої до важкої та суперважкої.

За час професійної кар'єри він провів понад 50 поєдинків, здобув 18 перемог, вісім із яких нокаутом, зазнав 31 поразки та тричі завершував бої внічию.

Кар'єру боксера Охрей завершив у 44-річному віці. Останній поєдинок він провів у 2011 році проти росіянина Дмитра Кудряшова, який пізніше став відомим нокаутером у першій важкій вазі.

Після завершення виступів на професійному ринзі працював тренером у Донецькій обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу.

Останні роки Костянтин Охрей разом із родиною проживав і працював у Краматорську. У 2024 році сім'я перебралася до Києва.

Раніше повідомлялося, що у віці 33 років після тривалої боротьби з хворобою, яка розпочалася після отриманої на рингу черепно-мозкової травми, помер американсько-пуерториканський боксер Прічард Колон.