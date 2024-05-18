Берінчика недооцінюють через бої в Україні — коментатор

Спортивний блогер та коментатор Олексадр Орманжи вважає, що Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) недооцінюють у прийдешньому поєдинку проти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Про це Орманжи розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ну тут важко, хоч Наваретте і підіймається у плані вагової категорії. Скажу так, досвіду більше у нього в тому плані, що в нього було більше потужних суперників, він буде фаворитом, це закономірно. Але, думаю, що в Дениса є шанси, бо його трохи недооцінюють, бо він багато бився в Україні.

Але якщо дивитися по його останніх поєдинках, його праці з Єгором Голубом, він постійно зростає, навіть у такому віці, показує від бою до бою цей рівень. Вони обрали правильний кемп, відтренувалися в Іспанії, зараз у США, правильно зроблена підготовка", — підсумував Орманжи.

Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн-марафон тижня бою, з ексклюзивними новинами.

Напередодні боксери провели традиційну церемонію зважування та фінальну битву поглядів.