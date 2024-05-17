Денис Берінчик – Емануель Наваррете: чи є в українця шанс створити сенсацію?

В ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в Сан-Дієго відбудеться вечір бокса, головною подією якого стане бій за чемпіонський пояс WBO в легкій вазі (до 61,235 кг) між українцем Денисом Берінчиком та мексиканцем Емануелем Наваррете. Нашому співвітчизнику вже 36, і цей поєдинок може стати чемпіонським вінцем його кар'єри. Для мексиканського ж "Ковбоя" бій має стати ще одним стрибком між ваговими категоріями.



Денис Берінчик Емануель Наваррете Вік 36 29 Зріст, см 170 170 Розмах рук, см 173 183 Стійка ортодокс ортодокс Професійний рекорд 18-0 38-1-1 Нокаути 9 (50%) 31 (81.6%)

Прогнози букмекерів на бій Берінчик – Наваррете

Аналітики залишають надзвичайно мало шансів українському боксеру. На перемогу Берінчика виставлено коефіцієнти на рівні 6,00. В українських конторах котирування трохи нижче завдяки вболівальницьким парі.

На перемогу ж мексиканця ставки ідуть за мізерні 1,15-1,20. Денис ще ніколи не розглядався настільки безперспективним андердогом. Розглянемо детальніше, чому букмекерські прогнози побудовані саме таким чином.

Чому мексиканський "Ковбой" вважається однозначним фаворитом

Мексиканець дійсно унікальний суперчемпіон. Бій проти українця буде спробою взяти пояс WBO вже у четвертій (!) ваговій категорії. До цього він тримав першістьу другій найлегшій (2018 – 2020), напівлегкій (2020 – 2023) та другій напівлегкій вазі (з 2023).

Потужна професійна кар'єра

Зрозуміло, що WBO – не найпрестижніша серед світових боксерських асоціацій. Але це не применшує професійного досягнення "Ковбоя". За 12 років у профі мексиканець провів 40 поєдинків, перемігши у 38.

Це достатньо вражаючий рекорд. Тим більше, що розпочав боксувати в професіоналах він у достатньо юному віці. Мексиканських юнаків ведуть по кар'єрних сходинках дуже жорстко. Красномовний факт — за перші півроку він виходив на ринг шість разів.

Там відбувається справжня гра на виживання. В ній Емануель вижив, кров'ю і потом заробивши право на цивілізовану і грамотно розплановану кар'єру. Разом із тим, у попередньому році мексиканець провів не багато не мало, а три титульні поєдинки. Для порівняння, Денис виступив у 2023-му лише раз.

Широкий бійцівський арсенал

"Ковбой" – справжній мексиканець. Він не має за плечами потужної аматорської кар'єри. Натомість саме в профі відпрацював і вдало використовує доволі потужний перелік ударів.

Бувають раунди, коли він виглядає зовсім "навіженим", адже використовує лише розмашисті свінги. А вже наступної трихвилинки Наваррете вмикає класичного боксера, планомірно зупиняючи суперника ефективними й елегантними джебами.

Берінчик заявляє, що в недільному поєдинку йому допоможе техніка, напрацьована в аматорах. Проте такі слова викликають великі сумніви, адже Емануель теж виглядає доволі технічним, ба, навіть більше – різноплановим бійцем.

Витривалість

За цим параметром "Ковбой" теж є класичним мексиканським боксером. Пройти 12 раундів надінтенсивного поєдинку для нього не проблема. Достатньо лише подивитися його попередній бій проти бразильця Робсона Консейсана. Обидва боксери в завершальних раундах важко знаходили свої кути після гонгу, добираючись до них далекими від прямих траєкторіями. Втім, на чергову трихвилинку виходили повністю зарядженими, й билися до останніх секунд. Денису точно не варто чекати, що його 29-річний опонент втомиться швидше, ніж він.

Домашня арена

Якщо навіть українцю вдасться показати рівний бій, варто пам'ятати що його організовує компанія Top Rank, до пулу якої входить мексиканець. Він буде виступати на своїй території, і будь-яка рівна боротьба оцінюватиметься на його користь. Це вже звична, стандартна практика для професійного боксу. Можливо, свого часу самому Денису варто було піти на певний ризик і обрати не рідну K2 Promotion, а прийняти пропозицію Боба Арума.

Недоліки мексиканця

За таким параметром, як "слабкі сторони", Наваррете теж справжній мексиканський панчер. В запалі боротьби й обміну ударами він може забути про ефективний захист. Особливо це помітно в тих раундах, коли він вирішує авантюрно свінгувати. Чим це пояснюється? Невитриманістю, недостатнім вишколом, навмисним перетворенням бою на шоу – всім потрохи.

Та що б там не було, в такі моменти у Дениса з'являтимуться нагоди покарати опонента. Однак не варто сподіватися, що останній обов'язково вдаватиметься до частих авантюр. Окрім того, його потужні удари теж можуть прилетіти з найбільш неочікуваних напрямів.

Що може протиставити український "Отаман" в якості андердога

Для вітчизняних вболівальників Денис був одним із символів "Українських отаманів" у 2012-му. Професійна кар'єра під егідою К2 не стала яскравою, незважаючи на тягу Берінчика до певного епатажу. Вже те, що шанс на чемпіонський бій українець отримав лише у 36 років, говорить саме за себе.

Максимум мотивації

Чого не буде бракувати українцю у майбутньому бою, так це бойового настрою. Для Дениса це є шансом всього життя на його шляху в професіоналах:

перший виїзд в Америку й одразу титульний поєдинок під егідою Top Rank;

перший біз за пояс однієї з найбільш престижних організацій;

вперше у профі Берінчик розглядається в якості відвертого андердога.

Коротше кажучи, викликів безліч, а отже мотивація буде зашкалювати. Недарма команда боксера під керівництвом Єгора Голуба обрала тривалий варіант тренувального табору. Денис готувався аж чотири місяці, чергуючи періоди фізичних навантажень зі спарингами із молодими й швидкими бійцями, схожими за стилем із майбутнім супротивником.

Школа аматорів

В одному зі своїх інтерв'ю українець відзначив, що його перевагою над Наваррете буде тривала й насичена кар'єра на рівні аматорів. З одного боку, з цим можна погодитися. Боксерський вишкіл, який напрацьовувався роками, безумовно дає про себе знати.

З іншого боку, любительська школа є й певною перепоною, адже формує своєрідну рамку поведінки на ринзі, нав'язує чіткі тактичні схеми. Проти слабших супротивників така схематичність і відпрацьованість дій дає результат. А от проти такого креативного бійця, як "Ковбой", може бути й недоліком. Все ж варто сподіватися, що Денис не буде надміру академічним та схематичним у бою, адже це прямий шлях до програшу.

Мінуси – вік та брак досвіду

Та враховувати варто не лише зазначене вище. Насамперед, не може не турбувати фізична форма українця. Чи вистачить Берінчику функціональної підготовки на всі 12 раундів? Не будемо забувати, що Денису вже 36.

І як це не дивно, в такому віці йому не вистачає досвіду проведення топових боїв, яких було вже декілька у його більш молодого опонента. Навряд чи Ентоні Ігіта чи Івана Менді можна порівнювати з Едуардо Баєсом, Оскаром Вальдесом і навіть Робсоном Консейсаном.

Прогноз на бій від "Чемпіона"

Чесно кажучи, важко уявити, за рахунок чого Денис зможе переграти Емануеля. Проти "Ковбоя" дійсно потрібна якась супергра – тактична, технічна, психологічна. Чомусь здається, що Берінчик на неї не здатен.

Чи варто сподіватися на бойовий дух непереможного українця? Виглядає так, що це чи не єдине, що залишається відданим уболівальникам. Прогноз робити не буду, адже букмекери не дають якихось цікавих варіантів на користь нашого бійця. Просто вболіватиму за неймовірний підсумок бою. Мексиканець не ідеальний, особливо у захисті. І саме це дає надію на несподіваний успіх очевидного андердога.