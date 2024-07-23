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Арум: Ломаченко не хоче битися до кінця 2024 року

Станіслав Лисак — 23 липня, 09:29
Арум: Ломаченко не хоче битися до кінця 2024 року

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що чемпіон IBF та IBO в легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) більше не битиметься у 2024 році.

Слова Арума передає портал Boxing Scene.

"Ми побачимо його знову. Ломаченко ясно дав це зрозуміти. Він не хоче битися до кінця року — це законно, це пов’язано з Україною та його родиною. Наступним суперником Ломаченка може бути Джервонта. Він заробив свої гроші та зекономив їх", — сказав Арум.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком цього року.

Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.

Водночас Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

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