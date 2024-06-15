Ломаченко може провести бій з Джервонтою цього року — Коппінджер

Український чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може провести об'єднавчий поєдинок із володарем титулу WBA Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

"Насправді я чую багато розмов про бій Джервонти Девіса з Василем Ломаченком пізніше цього року. Там були деякі попередні переговори, і є певний імпульс", — розповів Коппінджер.

Девіс битиметься з Френком Мартіном у ніч з 15 на 16 червня. Напередодні боксери провели традиційну процедуру зважування. Для Джервонти це буде перший бій із квітня 2023-го, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.

Ломаченко у травні технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.