Ломаченко спарингує з непереможеним боксером перед поверненням на ринг

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) готується до повернення на професійний ринг, проводячи спаринги з пуерториканським боксером Ядіелем Аломаром (8-0, 5 КО).

Про це латиноамериканець повідомив в інстаграм.

25-річний боксер, який виступає в напівлегкій вазі, опублікував спільне фото з українцем після тренування.

"Спаринг з легендою Василем Ломаченком. Вдячний за можливість розділити ринг з тобою", – написав Аломар.

Наразі невідомо, хто стане суперником Ломаченка в першому поєдинку після відновлення кар'єри. Серед потенційних опонентів українця називали Чарлі Суареса (19-0, 11 КО).

Також Ломаченко може зустрітися з переможцем двобою Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО) проти О'Шакі Фостера (25-3, 12 КО), яка запланована на 24 жовтня 2026 року у Техасі.

Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього він був змушений призупинити кар'єру через проблеми зі спиною.