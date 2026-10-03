ЗМІ розкрили дату та місце наступного бою Ломаченка

Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може повернутися на ринг вже 20 листопада, очоливши файткард вечора боксу в американському Лас-Вегасі.

Про це інформує Boxing News.

Зазначається, що серед потенційних суперників є два кандидати, але їхні імена не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що український боксер може провести двобій проти переможця зустрічі Емануеля Наваррете проти О'Шакі Фостера, яка запланована на 24 жовтня 2026 року у Техасі. Також йому приписували битву проти Чарлі Суареса.

Вже була інформація, що наступний поєдинок Ломаченка може відбутися у вазі до 58,9 кг.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.

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