Новицький та Лапін можуть виступити на вечорі повернення Ломаченка – ЗМІ

Українські боксери Андрій Новицький (16-0, 12 КО) та Даніель Лапін (13-1, 5 КО) можуть виступити на вечорі боксу 20 листопада в Лас-Вегасі, де головною подією шоу має стати поєдинок Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє Boxing News.

За інформацією видання, суперником Новицького планують зробити американця Нормана Нілі, який має 17 перемог, одну поразку та 12 нокаутів. Для українського надважковаговика, який посідає десяте місце в рейтингу WBC, це буде другий вихід на ринг у 2026 році.

У цьому ж шоу може взяти участь напівважковаговик Даніель Лапін. Потенційний виступ стане для нього нагодою повернутися на переможний шлях після першої поразки у професійній кар'єрі, якої він зазнав у травні.

Ім'я можливого суперника Лапіна видання не наводить.

Зазначимо, нещодавно Новицький увійшов до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американця Александера Флореса.