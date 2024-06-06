Усик: Багато людей кажуть, що Ф'юрі клоун, але він бавиться
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що поведінка Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) напередодні боїв це просто ігри.
Слова українського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.
"Я поважаю Ф'юрі, тому що він великий боєць, велика людина, дуже розумний. Те, що робить Тайсон, це "бла-бла-бла". Багато людей кажуть, що він клоун, але він бавиться", — сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Напередодні команда Олександра звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолюта.
Раніше з'явилась інформація, що Усик може повернутися в першу важку вагу.