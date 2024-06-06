Усик може повернутися в першу важку вагу після реваншу з Ф'юрі
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) може повернутися в першу важку вагу після бою-реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон, посилаючись на слова Усика, які він сказав у подкасті 3 Knockdown Rule.
Український боксер має намір спробувати вдруге стати абсолютом у крузервейті. Зазначимо, що реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Напередодні команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолюта.
Нагадаємо, Даніель Дюбуа 1 червня достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF.