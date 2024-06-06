Усик може повернутися в першу важку вагу після реваншу з Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) може повернутися в першу важку вагу після бою-реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон, посилаючись на слова Усика, які він сказав у подкасті 3 Knockdown Rule.

Український боксер має намір спробувати вдруге стати абсолютом у крузервейті. Зазначимо, що реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня.

‼️ Oleksandr Usyk has declared that he is considering moving back down to CRUISERWEIGHT after the Tyson Fury rematch so he can attempt to become the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO cruiserweight world champion for a second time. [3 Knockdown Rule] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 5, 2024

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Напередодні команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолюта.

Нагадаємо, Даніель Дюбуа 1 червня достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF.