Команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
Команда Олександра Усика (22-0, 14 КО) звернулася до Міжнародної боксерської федерації (IBF) про виняток, який дозволить зробити так, аби і в другому бою проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу.
Цю інформацію підтвердив президент IBF Деріл Піплс порталу Boxing Scene.
Раніше повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Філіп Хргович з Даніелем Дюбуа.
Якщо IBF погодиться на прохання команди Усика, то українець залишиться абсолютним чемпіоном світу до реваншу проти Ф’юрі, який може відбутися вже в жовтні.
Нагадаємо, що перемога над Тайсоном Ф'юрі стала шостою для Олександра Усика над представниками Англії.