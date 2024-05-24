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Команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу

Станіслав Лисак — 24 травня, 22:05
Команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу

Команда Олександра Усика (22-0, 14 КО) звернулася до Міжнародної боксерської федерації (IBF) про виняток, який дозволить зробити так, аби і в другому бою проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу.

Цю інформацію підтвердив президент IBF Деріл Піплс порталу Boxing Scene.

Раніше повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Філіп Хргович з Даніелем Дюбуа.

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Якщо IBF погодиться на прохання команди Усика, то українець залишиться абсолютним чемпіоном світу до реваншу проти Ф’юрі, який може відбутися вже в жовтні.

Нагадаємо, що перемога над Тайсоном Ф'юрі стала шостою для Олександра Усика над представниками Англії.

IBF Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

IBF

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