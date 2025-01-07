Усик привітав фанатів із Різдвом Христовим

Олександр Усик на церемонії зважування напередодні бою з Даніелем Дюбуа

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) привітав фанатів із Різдвом Христовим.

Про це він написав у своєму Instagram.

"З Різдвом Христовим. Христос народився славимо його", – написав український боксер.

Олександр Усик відомий своєю прихильністю до Української Православної церкви Московського патріархату. У серпні українець відвідав недільне богослужіння у церкві Московського патріархату, Києво-Печерській лаврі.

Раніше Усик не захотів нічого говорити про політичні та релігійні погляди Василя Ломаченка, а також виходив на ринг та викладав у соцмережі фотографії з надписом "православ'я або смерть".

Нагадаємо, що згідно зі статистичним боксерським проєктом Boxrec.com Олександр Усик є другим найкращим боксером в історії України.

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У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.