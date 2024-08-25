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Усик: Не можу нічого говорити за Ломаченка

Ігор Чернявський — 25 серпня, 15:50
Усик: Не можу нічого говорити за Ломаченка
Getty Images

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає Василя Ломаченка своїм "неймовірно крутим братом" і не готовий нічого говорити про його політичну позицію.

Про це він розповів у інтерв’ю NV.

"Василя Анатолійовича тут немає, я за свого неймовірно крутого брата нічого не можу говорити. Ніяк не ставлюсь. Сьогодні я герой, а завтра я не герой. Для своїх дітей, для своєї дружини, для свого оточення я герой, і мені цього вистачає.

Я не звертаю уваги на критику людей, тому що мене може критикувати тільки той, хто зі мною пройде той шлях, який я іду, чи батько мій небесний за мої гріхи. В іншому ніхто не може мене… Вони можуть це робити, але це їхня справа", — сказав Усик.

Олександр і Василь є давніми друзями. На початку кар’єри вони обоє виступали в команді "Українські отамани".

Після початку повномасштабного вторгнення Ломаченко жодного разу не назвав Росію агресором і країною-терористкою. Нещодавно чемпіон світу в легкій вазі вчергове сколихнув інфопростір, назвавши безбожниками тих, хто проголосував за заборону московської церкви.

Василь Ломаченко Олександр Усик

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