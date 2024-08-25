Знов за старе: Усик відвідав недільне богослужіння у церкві Московського патріархату

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відвідав недільне богослужіння у церкві Московського патріархату.

Фото з іменитим боксером з'явилися на сайті Києво-Печерської лаври.

Спортсмен побував у храмі в ім’я преподобного Агапіта Печерського. Службу правив митрополит Онуфрій.

Олександр Усик відомий своєю прихильністю до Московського патріархату. Його і раніше помічали на богослужіннях у Києво-Печерській лаврі.

"Я православний християнин і крапка. Я ходжу в Українську православну церкву. Московського патріархату в нас немає документально. Хай покажуть, де документально є Московський патріархат.

Дивіться, в церкві люди, а ми падкі люди. Ну не можна всіх в одну гребінку збирати. Я ще раз кажу, я вірю Богу. Я ходжу рятуюсь в цю церкву і буду продовжувати це робити. Я православний християнин", — сказав Усик у коментарі для NV.