Православʼя або смерть: Інстаграм угледів у новому пості Усика цікавий напис

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зробив новий допис на своїй сторінці в Instagram. Український боксер опублікував у сторіс нове фото з двома підписами, які соцмережа без проблем переклала.

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Швидше за все, Усик навмисно зменшив цей напис, щоб його було вкрай важко розгледіти, проте алгоритми Інстаграму запамʼятовують усе, що ви вводите власноруч задля простоти перекладу.

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На одязі в Олександра ледве видно якийсь текст. Якщо попросити соцмережі перекласти Ορθοδοξία ή θάνατος, то вийде фраза "православ'я або смерть".

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Наша редакція теж вирішила провести власний експеримент та перевірити "систему" на збій. Переклад зовсім не змінився.

Ймовірно, цей допис у соцмережах є символічним до сьогоднішньої дати. 19 вересня християни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта, які загинули через вірність Ісусу Христу.

Зазначимо, що вже не вперше Усик виходить у світ із таким гаслом. У 2023 році наш боксер вийшов на зважування перед боєм із Даніелем Дюбуа із прапором, на якому теж грецькими літерами був напис "православ'я або смерть".

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Нагадаємо, що 21 грудня в Олександра відбудеться реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.