Чемпіон світу кинув виклик Пак'яо на випадок його перемоги над Барріосом

Чемпіон світу за версією WBO Браян Норман готовий кинути виклик легенді світового боксу Менні Пак'яо у разі його перемоги над Маріо Барріосом.

Заяву американця наводить Boxing 24/7.

"Я дуже хочу це побачити. Пак'яо – легенда усього спорту. Я бажаю йому усього найкращого, але він певний час був поза боксом, тож я схиляюсь до перемоги Барріоса.



Але якщо Менні все ж виграє – я буду тут. Я вже тут, зробімо це", – сказав Норман.