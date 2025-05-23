Чемпіон світу кинув виклик Пак'яо на випадок його перемоги над Барріосом
Чемпіон світу за версією WBO Браян Норман готовий кинути виклик легенді світового боксу Менні Пак'яо у разі його перемоги над Маріо Барріосом.
Заяву американця наводить Boxing 24/7.
"Я дуже хочу це побачити. Пак'яо – легенда усього спорту. Я бажаю йому усього найкращого, але він певний час був поза боксом, тож я схиляюсь до перемоги Барріоса.
Але якщо Менні все ж виграє – я буду тут. Я вже тут, зробімо це", – сказав Норман.
Зазначимо, що сам американець отримав свій титул в результаті відмови Кроуфорда від поясу. Згодом Норман-молодший нокаутував Деррика Куеваса та захистив звання чемпіона.
Пак'яо востаннє бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.
Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.