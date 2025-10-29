Тренер Паркера – про рішення рефері зупинити бій з Вордлі: Це була справжня битва

Тренер новозеландського надважковаговика Джозефа Паркера Енді Лі прокоментував рішення судді зупинити поєдинок проти Фабіо Вордлі в 11 раунді.

Фахівець поспілкувався з Bad Left Hook.

"Джо пропустив багато ударів, але більшість з них потрапили у блок. Дійсно, деяка кількість досягла цілі й рефері мав підстави зупинити поєдинок.

Чи справедливо це рішення? Це була справжня битва, чи не так? Все могло скластись навпаки, але один точний удар все перевернув. Джо дуже добре відбоксував, але Вордлі знайшов цей удар, тому треба віддати йому належне", – розповів Лі.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.

Раніше сам новозеландець розповів, чи вірить він у можливість реваншу з Вордлі.