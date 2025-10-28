Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Паркер не вірить, що отримає реванш з Вордлі

Володимир Варуха — 28 жовтня 2025, 18:01
Паркер не вірить, що отримає реванш з Вордлі
Джо Паркер

Новозеландський боксер Джозеф Паркер не приховує бажання провести реванш із британцем Фабіо Вордлі, якому програв за очками у важкому бою.

Слова боксера цитує Sky Sports.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою", – сказав Паркер.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.

Раніше Дерек Чісора застеріг Фабіо Вордлі від поєдинку проти Олександра Усика

Джозеф Паркер Фабіо Вордлі

Джозеф Паркер

Усик очолює рейтинг надважкої ваги від The Ring, Вордлі піднявся на друге місце
Я б нічого не змінював: тренер Паркера відреагував на поразку від Вордлі
Чісора пояснив, чому Паркер програв Вордлі
Фʼюрі – про бій Вордлі та Паркера: Рефері втрутився після кількох ударів без відповіді
Колишній чемпіон світу назвав головну помилку Паркера в бою з Вордлі

Останні новини