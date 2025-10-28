Паркер не вірить, що отримає реванш з Вордлі

Новозеландський боксер Джозеф Паркер не приховує бажання провести реванш із британцем Фабіо Вордлі, якому програв за очками у важкому бою.

Слова боксера цитує Sky Sports.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою", – сказав Паркер.

Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбувся 25 жовтня у Лондоні. Британський боксер, який вважався аутсайдером у цьому поєдинку зумів достроково перемогти новозеландця.

