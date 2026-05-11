Команда Вордлі розчарована суддівством у поєдинку з Дюбуа

Команда колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) розчарована суддівством у бою проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) за пояс WBO.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вордлі отримував пошкодження обличчя протягом усього бою, і його команда вважає, що рефері Говард Фостер мав би вжити суворіших заходів проти Дюбуа за неодноразові заборонені удари.

Вважається, що значні та помітні травми, отримані Уордлі, стали наслідком серії незаконних ударів, зокрема численних ударів головою.

Крім цього, команда Вордлі вимагає пояснень від Фостера щодо епізоду, коли той зупинив бій через кілька секунд після того, як Фабіо, здавалося б, завдав травми Даніелю у сьомому раунді.

Британська рада з контролю за боксом (BBBC) повідомила Sky Sports, що Вордлі поки не подавав жодної скарги щодо суддівства цього поєдинку.

Нагадаємо, що їхнє очне протистояння відбулось 9 травня. В ньому "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді, хоча сам двічі побував у нокдауні.

Напередодні Фабіо Вордлі відреагував на першу поразку в кар'єрі. Він привітав свого суперника з перемогою.