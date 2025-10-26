Я б нічого не змінював: тренер Паркера відреагував на поразку від Вордлі
Тренер новозеландського надважковаговика Джозефа Паркера (36-4, 24 KO) Енді Лі відреагував на поразку у поєдинку з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Цитує тренера BoxingScene.
"Джо добре боксував. Він вигравав раунди, а потім Вордлі просто зловив його ударами. Можна мати найкращий план на бій – саме тому ми називаємо це "еквалайзером", чи не так? Він зрівняв все.
Я б нічого не змінював. Я просто дуже пишаюся Джо за всю його наполегливу працю", – сказав Лі.
Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.
